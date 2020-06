Schiaffi con il fornaio per il furgone parcheggiato sotto casa: è successo in centro a Cantù

Questa mattina 18 giugno, intorno alle 9.30, in piazza Volontari della Libertà in centro a Cantù, i passanti sono stati testimoni di un violento diverbio tra un fornaio e un condomine del palazzo in cui la panetteria è situata. Secondo quest'ultimo infatti, l’artigiano aveva parcheggiato male il furgone. Per questo motivo i due hanno cominciato a litigare e a prendersi a schiaffi al punto che sono dovuti intervenire sia la Croce Rossa che i Carabinieri di Cantù.

Uno dei due uomini, trasportato in codice verde all'ospedale di Cantù, ritenendo di essere vittima di un’aggressione, ha deciso di querelare “l’avversario”.

