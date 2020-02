Cantù: parto in ambulanza

Aveva fretta di nascere il piccolo canturino venuto al mondo su un'ambulanza della Croce Rossa stamattina, 5 febbraio, un minuto prima delle 8. Il parto in ambulanza è avvenuto a Cantù, in via Papa Giovanni XXIII, e la mamma, S.C. di 32, è in ottima salute. Il bambino, G.M., è sano e sereno ed è stato portato insieme alla madre all'ospedale Sant'Anna, per la consueta degenza post parto.