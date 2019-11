Cantù: fermato un 40enne ubriaco che cercava di parcheggiare a forza, colpendo le auto vicine

La Polizia Locale di Cantù aveva preventivato controlli straordinari per la notte di Halloween appena trascorsa e i risultati in effetti non sono mancati. Dalle 7 di ieri sera, 31 ottobre, alle 4 di questa mattina, sono state impiegate quattro pattuglie del nucleo radiomobile e l’unità cinofila, il che ha permesso di controllare una trentina di veicoli, avvalendosi anche, quando sembrava utile, dell’etilometro. Proprio grazie a questo strumento, è stato possibile individuare due violazioni del codice della strada, per tasso alcolemico oltre i limiti.

In particolare, alle 11.30 di sera, in via Cavour, la Polizia Locale si è accorta delle strane manovre di un 40enne residente in città che, pur di parcheggiare l’auto dove aveva deciso e senza preoccuparsi del proprio stato di evidente inadeguatezza alla manovra, dava colpi con la sua auto a quelle intorno per riuscire a infilare la macchina nel parcheggio. L’uomo era palesemente talmente ubriaco, da non riuscire neanche a sottoporsi all’alcol test. Quindi alla fine è stato multato per rifiuto dell’accertamento e denunciato e gli è stata sequestrata l’auto e ritirata la patente per un periodo compreso tra uno e due anni.

Sono state inoltre identificate 17 persone, di cui una aveva droga per uso personale ed è quindi stata segnalata alla Prefettura di Como. Alcune persone sono invece state multate perché consumavano sostanze in area pubblica, dovranno quindi pagare un’ammenda di 300 euro e hanno ricevuto l’ordine di allontanamento al Daspo Urbano.

Infine, intorno alle 2 e mezza, in piazza Garibaldi, è stato denunciato a piede libero un 30enne albanese per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’Assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Cantù, Maurizio Cattaneo, ha espresso soddisfazione: “Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia Locale per il servizio compiuto che si inserisce in un periodo, ancora una volta, di sforzi ininterrotti, dove all’eccellente attività quotidiana si aggiungono le manifestazioni nei giorni festivi, come la Granfondo, la Fiera del Crocifisso, le Festa di Ognissanti, la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che celebreremo a Cantù il 10 novembre. Non mi stancherò mai di ripetere che considero il servizio della nostra Polizia Locale un’eccellenza e sto profondendo ogni sforzo per garantire nel prossimo futuro ancora più uomini e mezzi al fine di migliorarne ulteriormente le condizioni di lavoro”.