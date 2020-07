Cantù, Turkish Kebap chiuso per 15 giorni: ritrovo di persone pericolose, troppe liti e schiamazzi

Oggi pomeriggio, 4 luglio, è stato emesso dal Nucleo Opertivo e Radiomobile di Cantù, un provvedimento per la chiusura dell'attività Turkish Kebap, in via Roma. In questo caso, ad essere monitorate, non erano le norme per il controllo del Covid, ma le attività dove si sono verificati problemi di ordine pubblico e sicurezza. Troppe liti e schiamazzi difronte a questo locale. Non più tardi della notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, c'era stata una rissa, dove sono intervenute alcune pattuglie a sedare gli animi e si sono trovate difronte due giovani feriti alle gambe e alla testa. Era scoppiata una lite per motivi davvero futili. All'interno del locale due ragazzi nordafricani, con un coltello e una bottiglia di vetro, si erano messi a minacciare gli altri perchè, a loro dire, non era stata rispettata la fila per la consumazione. Questa non era la prima volta vedeva il Turkish Kebap protagonista di episodi violenti e sopra le righe, per cui nella proposta alla Questura di Como (finalizzata alla chiusura del locale), il Nucleo Operativo e Radiomobile di Cantù, ha fatto presente come questo fosse un luogo abituale di ritorvo di persone pericolose e che spesso abusavano anche di alcool. Un luogo dove, anche in passato, si sono verificate molte liti e schiamazzi.

Alla luce dei fatti, quindi, per tutelare la sicurezza dei cittadini, è stata disposta la chiusura del Turkish Kebap per 15 giorni, a partire da oggi, 4 luglio.