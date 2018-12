Cane scomparso da 5 giorni, ritrovato e salvato dai vigili del fuoco nei boschi di via Torno

Ha rischiato di fare davvero una brutta fine Albus, il cagnolino bianco scomparso da casa da 5 giorni e salvato nella mattina di domenica 9 dicembre 2018 dai vigili del fuoco in via Torno a Como.

Se non lo avessero ritrovato, forse non ce l'avrebbe fatto da solo a ritrovare la strada di casa.

Albus era scappato da casa da 5 giorni: di lui nessuna traccia fino a domenica mattina.

L'allarme è scattato grazie ai residenti della zona che hanno sentito i lamenti del cane provenire dai boschi. Preoccupati hanno subito chiamato i vigili del fuoco di Como che hanno dato il via alle ricerche. Il piccolo Albus è stato ritrovato dai pompieri che lo hanno recuperato, smarrito e spaventato nella zona impervia.

I boschi di via Torno a Como in cui si è smarrito il cane

Un intervento non così anomalo per i pompieri, spesso impegnati proprio per prestare soccorso agli animali in difficoltà: qualche settimana fa, ad esempio, avevano salvato un cigno rimasto ferito a Cremia.