Cantù, il cane cade in piscina e non riesce più a uscire: salvato dai vigili del fuoco

Se l'è vista brutta il cane che nel pomeriggio del 19 dicembre è caduto in una piscina di pertinenza di un'abitazione in zona Cascina Pelada a Cantù. L'animale non riusciva a uscire dall'acqua gelida poiché era sprofondato al di sopra del telone che era stato posto a copertura della piscina. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvarlo. Un pompiere attrezzato per immergersi nell'acqua fredda ha afferrato l'animale e, aiutato dai colleghi, gli ha consentito di uscire dalla vasca. Il cane è stato poi affidato alle cure dei veterinari dell'Ats che si sono sincerati che non avesse riportato traumi e che non fosse a rischio ipotermia.