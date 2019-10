Droga nel camper parcheggiato all'ex Ticosa: arrestata giovane donna

Controllo ad un camper sospetto parcheggiato nell'area dell'ex Ticosa, A Como: i poliziotti vi trovano all'interno una donna in possesso di un notevole quantitativo di droghe sintetiche. Il ritrovamento è avvenuto mercoledì 16 ottobre 2019.

La giovane, una 29enne italiana con precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, aveva con sè 46 compresse e circa 10 g in polvere di sostanza stupefacente tipo MDMA, un involucro contenente sostanza in polvere tipo ketamina, un altro contenente residui di sostanza della categoria degli oppiacei e 550 euro in contanti.

Identificata e condotta in Questura, la donna ha dichiarato di essere di ritorno da un rave party tenutosi in una non precisata città ligure e di essere quindi diretta verso casa, a Verona. Le sue giustificazioni, però, non hanno convinto il personale di polizia che ha proceduto all'arresto della giovane per dentenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.