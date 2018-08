Como, campeggiatori abusivi: i vigili fanno smontare tende e amache

Turismo fai da te, e soprattutto a costi contenuti. Sono numerosi i casi di campeggiatori abusivi in cui si sono imbattuti i vigili di Como. Il caso più particolare è quello capitato domenica 19 agosto in via XXVII Maggio (Valfresca) all’altezza dello sbarramento che chiude il transito nella vi a causa del rischio frana. Un equipaggio della polizia locale è intervenuto su richiesta di alcuni residenti in quanto dei ragazzi avevano posizionato le loro due tende e alcuni materassini fra la carreggiata e il terreno a margine della stessa. Gli agenti hanno identificato cinque persone di nazionalità portoghese e intimato loro di allontanarsi, anche in considerazione del luogo pericoloso che avevano scelto per dormire. Immediatamente i giovani turisti hanno recuperato le loro cose e se ne sono andati.

Sempre domenica scorsa, questa volta nel pomeriggio, gli agenti della Polizia Locale sono dovuti intervenire nell’area dei giardini a lago per far smontare a due ragazzi un’amaca che avevano appeso a due alberi, intimando di riordinare il luogo dove si erano fermati a riposare.

Infine questa mattina, 24 agosto 2018, agenti di Polizia locale sono intervenuti al Tempio Voltiano per far rimuovere dall’ingresso una tenda canadese: era di un uomo che ieri sera l’ha posizionata sul prato ma durante la notte ha scelto il monumento per ripararsi dalla pioggia.