Un altro tir sfonda le barriere del Viadotto dei Lavatoi, ma non la fa franca: fermato e multato

Ennesimo tir che ignora il divieto di transito e percorre il viadotto dei Lavatoi di Como: è successo ancora venerdì 28 giugno 2019 verso l'ora di pranzo. Il mezzo pesante, guidato da un autista bulgaro, è entrato sul ponte (pericolante e quindi chiuso ai camion per motivi di sicurezza) infilandosi tra le barriere in cemento dal lato Canturina ma è stato intercettato da una pattuglia della Guardia di Finanza che lo ha bloccato poco prima dei jersey di via Oltrecolle.

Sul posto è stata chiamata la polizia locale di Como che ha proseguito con gli accertamenti: secondo quanto appreso, il conducente è stato portato all'imbocco del viadotto dal navigatore. Una volta lì si è trovato in difficoltà non sapendo che altra strada percorrere e si è infilato comunque tra le barriere. Fortunatamente il mezzo non ha riportato alcun danno (come invece accaduto in altre occasioni, con serbatoi rotti e perdite di gasolio che hanno causato pesanti ripercussioni sulla viabilità) e l'autista è stato sanzionato semplicemente con una multa di 80 euro per il divieto di transito.