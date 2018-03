Como, tir non vede il divieto ed entra contromano: pericolo in via Viganò. Il video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attimi di panico tra gli automobilisti nel pomeriggio di venerdì 30 marzo 2018 in via Viganò a Como dove, poco dopo le 16, un grosso tir è entrato contromano, non rispettando il cartello di divieto. La zona è quella del comando provinciale dei carabinieri, adiacente alla via Viganò c'è piazzale Amedeo d'Aosta. Come si vede nel video, inviato dal nostro lettore Sergio Cavallari, il grosso camion (molto probabilmente proveniente da via Salvo d'Acquisto, per intenderci dalla chiesa di San Giuseppe) non ha visto il cartello di divieto e ha imboccato via Viganò, strada quest'ultima a senso unico. Il conducente si è reso fortunatamente subito conto dell'errore, perchè si è visto arrivare incontro le auto strombazzanti provenienti dal senso di marcia opposto, e si è fermato nella corsia dedicata a chi svolta in via Palestro. Per fortuna non c'è stato nessun incidente, ma grande è stato lo spavento degli automobilisti che si sono visti davanti il poderoso mezzo. L'autista del tir ha quindi cercato di fare manovra, bloccando il traffico per diversi minuti: ha fatto retromarcia e ha poi svoltato in direzione del parcheggio di piazza duca d'Aosta.