Auto colpita da calcinacci caduti dal ponte dell'autostrada in via Varesina

Un'auto è stata colpita da alcuni calcinacci caduti dal ponte dell'autostrada che sormonta via Varesina tra Como e Montano Lucino (nei pressi del Bennet). Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita benché il vetro del lunotto posteriore sia andato in pezzi.

La conducente dell'auto ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.

I pompieri hanno provveduto a ispezionare il ponte per capire da dove si siano staccati i pezzi di cemento che sono crollati in strada al momento in cui passava l'auto colpita. Saranno necessarie approfondite verifiche.