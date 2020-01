Anziano inciampa nelle transenne della Città dei Balocchi e si rompe una spalla

Brutta caduta per un uomo di 70 anni che nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2020 è inciampato in una transenna che delimita l'area di piazza Cavour a Como dedicata alla Città dei Balocchi. L'uomo è caduto rovinosamente ed è stato soccorso da alcuni passanti. Inizialmente ha pensato di essersi procurato solo una briutta contusione, ma una volta giunto a casa il dolore era tale da indurlo a chiamare l'ambulanza. Al pronto soccorso i medici gli hanno diagnosticato la frattura di un osso della spalla.

L'uomo stava camminando lungo il passaggio tra le transenne e l'aiuola a ridosso della strada del lungolago quando è inciampato in uno dei "piedi" della transenna. "Purtroppo - ha raccontato - non l'ho vista, anche perché il passaggio era poco illuminato".