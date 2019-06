Uomo caduto da un albero a Stazzona: è gravissimo

Grave infortunio a Stazzona in via alla Chiesa: secondo le prime informazioni, un uomo di 48 anni sarebbe caduto da una pianta su cui stava lavorando riportando ferite gravi. Ancora al vaglio la dinamica esatta dell'incidente.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi in codice rosso: a Stazzona sono intervenuti i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio, oltre ad ambulanza e automedica. Vista la gravità delle condizioni del 48enne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Sondrio che ha trasportato l'uomo in ospedale.

Intervenuti anche i carabinieri di Menaggio e i tecnici di Ats Montagna per ricostruire quando accaduto.