Sale su un traliccio e si butta di sotto: dramma nel parco di Villa Guardia

Dramma all'interno del parco di Villa Guardia, tra via Sant'Elia e via Varesia: un giovane di 26 anni si è arrampicato in cima a un palo ed è poi caduto a terra da diversi metri di altezza. Il ragazzo è rimasto ferito in modo molto grave. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della croce rossa di Grandate, un'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I miitari indagano sulle cause della caduta. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o, più probabilmente (ma in tal senso devo pervenire ancora conferme ufficiali), di un gesto volontario dettato, magari, dalla disperazione.