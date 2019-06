Anziano caduto in montagna a Plesio: salvato dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Plesio per un escursionista caduto in montagna. E' successo poco prima delle 16 di domenica 9 giugno 2019 in via Barna.

Per cause in corso di accertamento un anziano di 87 anni è caduto da un sentiero mentre faceva una passeggiata. Subito è stato lanciato l'allarme: a Plesio sono arrivate ambulanza e automedica ma i soccorritori non riuscivano a raggiungere l'anziano visto il luogo impervio. Per questo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Menaggio che hanno raggiunto l'uomo e lo hanno trasportato fino alla strada con una barella affidandolo alle cure del personale medico. Non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale a Menaggio in codice verde.