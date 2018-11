Caduto da un muretto: anziano soccorso dall'elicottero a Mezzegra

Momenti di paura vicino alla chiesa di Mezzegra, in via Salita Sant'Anna. Un pensionato di 79 anni è caduto da un muretto da un'altezza di circa quattro metri. L'uomo ha riportato ferite e lesioni tali da avere reso necessario l'intervento dell'elicottero del 118 decollato dalla base di Bergamo. L'infortunio è avvenuto nella mattina del 4 novembre 2018, intorno alle ore 7.50. Stando alle prime informazioni l'uomo soccorso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per collaborare con gli uomini del 118.