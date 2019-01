Cucciago, cade dall'escavatore: ferito uomo di 57 anni

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattina di martedì 8 gennaio 2019 a Cucciago. E' successo alla ditta Calcestruzzi Lario 80 spa di via Stazione: secondo quanto appreso, verso le 10.30 uno dei soci dell'azienda stava facendo dei lavori di movimento terra all'interno dell'area della ditta con un escavatore quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dal mezzo.

Subito sono stati allertati i soccorsi, arrivati a Cucciago in codice rosso temendo per le condizioni dell'uomo: il 57enne è stato soccorso dal personale di ambulanza e automedica. Le sue condizioni fortunatamente erano meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento: è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Allertati anche i carabinieri di Cantù per ricostruire quanto accaduto.