Caduto da cavallo, uomo soccorso dall'elicottero a Limido Comasco: è grave

Un uomo è rimasto ferito in modo serio a Limido Comasco dopo una caduta da cavallo. E' successo poco prima delle 13 di giovedì 15 novembre 2018 in una zona boschiva e impervia in via del Lavoro.

Allertati subito i soccorsi e i vigili del fuoco di Appiano Gentile: l'uomo, di 55 anni, è stato recuperato e affidato alle cure del personale medico, arrivato a Limido con un'ambulanza da Saronno e un'automedica da Varese. Vista la gravità delle ferite riportate e per velocizzare il trasporto in ospedale i soccorritori hanno ritenuto necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso del 118 di Como. Il ferito è stato portato quindi all'ospedale Circolo di Varese con la massima urgenza in codice rosso.