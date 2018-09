Albiolo, cade con la bici nel dirupo: soccorso uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni è stato soccorso ad Albiolo. Si trovava in sella alla sua mountain bike quando è caduto in un dirupo. L'uomo stava percorrendo il cosiddetto percorso vita nella zona verde vicina a via Michelangelo Buonarroti. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco di Lomazzo e del Soccorso alpino e speleologico. L'uomo è rimasto ferito in modonon grave ma non era in grado di camminare autonomamente quindi è stato trasportato all'ambulanza con una lettiga.