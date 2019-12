Cernobbio, ciclista soccorso dopo una caduta sul Bisbino

Brutta caduta per un ciclista che nel pomeriggio del 22 dicembre 2019 stava percorrendo via per il Bisbino a Cernobbio. L'uomo, 56 anni, è caduto rovinosamente sulla strada riportando diverse escoriazioni e lesioni al vaglio dei medici. E' stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Sembra che le ferite riportate non siano gravi al punto da mettere in pericolo la vita del ciclista che, però, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. L'infortunio si è verificato poco dopo le 16.30.