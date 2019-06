Uomo caduto da un battello nel lago a Nesso: salvato dai vigili del fuoco

Mobilitazione di mezzi di soccorso nel lago davanti a Nesso, dove un uomo è caduto in acqua da un battello. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto verso le 19 di martedì 11 giugno 2019.

Protagonista un 72enne. Subito è scattato l'allarme e sono stati allertati i soccorsi: per recuperare l'uomo sono arrivate a Nesso due ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno salvato l'anziano dalle acque del lago affidandolo alle cure del personale medico. Richiesto anche l'intervento dell'elicottero del 118 decollato da Sondrio, che ha portato l'uomo in ospedale al Sant'Anna in codice giallo.