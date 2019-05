Una brutta caduta a scuola: bambino di 8 anni soccorso a Cantù

Attimi di grande apprensione nella scuola primaria di via San Giuseppe 11 a Cantù. Nella matrtina del 3 maggio 2019 un'ambulanza e un'automedica sono giunte all'istituto a sirene spiegate. Al 118, infatti, è giunta la richiesta di soccorso per un bambino che si è fatto male in modo piuttosto serio a causa di una caduta. L'infortunio è avvenuto poco dopo le ore 8.30. Sebbene il piccolo non sia in pericolo di vita è stato trasportato in codice giallo (media gravità) al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù.