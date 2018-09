Incidente con la mini moto sulla pista di Montano Lucino: ragazzo ferito

Incidente sulla pista delle mini moto di Montano Lucino dove poco prima delle 21 un ragazzo di 20anni è caduto rovinosamente. Un incidente mentre girava sul circuito situato in via dell'Industria. Non si conosce la dinamica dell'incidente. Il 20enne è stato soccorso immediatamente da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Il giovane non è in pericolo di vita ma è riportato alcune lesioni. L'impianto sportivo è stato chiuso per consentire i soccorsi.