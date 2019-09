Caduta in bici a San Fermo: grave una donna di 51 anni

Una donna di 51 anni è rimasta ferita in modo molto grave dopo una caduta con la bicicletta avvenuta a San Fermo della Battaglia intorno alle 19 di domenica 22 settembre 2019. L'incidente è avvenuto nei pressi di via Monte Sasso in una zona piuttosto impervia (probabilmente la donna era in sella a una mountain bike). Si sono mobilitati i soccorsi: sul posto vigili del fuoco e una squadra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Delegazione Lariana.

La donna è stata soccorsa e trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove questa mattina (23 settembre) si trovava ancora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata.