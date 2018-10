Cadavere nel bosco dei Salesiani di Tavernola, forse è omicidio

Il corpo di un uomo in stato di decomposizione è stato ritrovato nell'area boschiva di pertinenza della struttura dei Salesiani di Tavernola, in via Conciliazione a Como. Il ritrovamento è stato casuale. Il cadavere si trovava nel bosco già da diverse settimane, almeno stando ai primi riscontri effettuati dal medico legale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia della Questura di Como e la scientifica per effettuare i necessari rilievi e dare il via alle indagini. In procura a Como è stato aperta un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio. Infatti, sempre a un primo superficiale esame della salma sarebbero stati rilevate ferite e contusioni che potrebbero far pensare a un omicidio. Ancora in corso le indagini per risalire alla identità del morto, anche se sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che si tratti di un extracomunitario. Forse si tratta proprio di un ospite del centro Salesiani che accoglie migranti.