Va a caccia nei boschi ma ammazza 2 cani: denunciato a Bellagio

Un uomo di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri di Bellagio con l'accusa di avere sparato e ucciso due cani. L'episodio risale al 4 gennaio 2018, quando il 32enne, residente a Bellagio, stava partecipando a una battuta di caccia nei boschi in località Brogno (Bellagio). Non è chiaro se l'uomo abbia fatto apposta o se l'uccisione dei due cani sia avvenuta per errore. I militari dopo essere risaliti a lui lo hanno denunciato.