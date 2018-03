Cabiate, uomo cade dal balcone: morto

Tragedia nella serata di martedì 13 marzo 2018 a Cabiate: secondo quanto si è potuto apprendere, un uomo di 56 anni sarebbe caduto dal balcone di un palazzo in via Ugo Foscolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sconosciute le cause della caduta. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, allertati intorno alle 19.30. Arrivati ambulanza ed elisoccorso atterrato sul campo sportivo di via Baracca. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, nonostante le cure dei sanitari, è deceduto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Cabiate per accertare cause e dinamica della tragedia.