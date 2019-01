Como, truffa all'esame della patente: il bottone era una microcamera

Il bottone della maglia in realtà era una micro videocamera, mentre nell'orecchio aveva un auricolare praticamente invisibile. Nei guai è finito un egiziano di 31 anni che ha cercato di truffare all'esame della teoria per la patente dell'automobile. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Como nel corso di indagini mirate proprio a sventare simili truffe. Nella mattina del 14 gennaio, dunque, gli agenti sono entrati in azione sorprendendo sul fatto il 31enne. Il macchinoso apparato tecnologico permetteva all'uomo di comunicare all'esterno con un complice che poteva leggere i quiz e comunicare le risposte corrette.