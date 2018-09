Rissa tra ubriachi a Mariano Comense: 3 uomini all'ospedale

Una rissa tra due persone causata dall'abuso di alcol ha mandato in opedale tre persone. Mobilitazione nel tardo pomeriggio di domenica 2 settembre 2018 a Mariano Comense in via dei vivai. Secondo una prima ricostruzione, un marocchino ubriaco sarebbe andato a molestare un ucraino (forse anch'egli sotto i fumi dell'alcol) chiedendogli da bere con insistenza. Ne nasce un litigio tra i due con il marocchino colpito in faccia da una bottiglia (che fortunatamente non si è rotta) e l'ucraino che invece ha rimediato qualche graffio ma nulla di più.

A cercare di placare gli animi è intervenuto un terzo uomo, un italiano: nel tentare di separare i due l'uomo ha preso una storta alla caviglia.

In via dei Vivai sono arrivate tre ambulanze allertate in codice giallo e i carabinieri di Cantù.

I tre (due di 41 e uno di 60 anni) sono finiti tutti in ospedale: due in codice giallo a Desio e Cantù e il terzo in codice verde a Erba.