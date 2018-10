Spaccio a Mozzate e Carbonate: arrestati 4 uomini

I carabinieri di Mozzate hanno arrestato della tre cittadini marocchini, rispettivamente del 1972, 1977 e 1989, tutti irregolari e in Italia senza fissa dimora, e un italiano, classe 1986, residente a Locate Varesino ma di fatto anche lui senza fissa dimora. I quattro sono ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive di Mozzate e Carbonate.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di raccogliere inconfutabili elementi di colpevolezza a carico del gruppo al quale è contestata una intensa attività di spaccio di droga. Grazie anche alla testiominanza di alcuni loro clienti e a pedinamenti i militari sono riusciti a documentare numerose cessioni di dosi di sostanze stupefacenti, come quelle sequestrate proprio ai quattro spacciatori: hashish, cocaina ed eroina.

I 3 marocchini sono stati fermati a bordo di un'auto sulla strada Varesina bis, in prossimità dell’uscita della “Pedemontana”, prima che potessero raggiungere il loro complice italiano che, nel frattempo, si era posizionato in via Gorla a Mozzate, nella adiacenze della zona boschiva dove avveniva lo spaccio.