Passeggiano nel bosco e trovano una bomba

Un'altra bomba della seconda guera mondiale inesplosa è stata trovata in Valbasca, nella zona di Albate a Como. A trovarla per caso è stato un gruppo di sei amici. Stavano passeggiando quando verso le 12.15 poco distante dal sentiero hanno notato alcuni rami disposti in modo strano, insolito e innaturale. "Ci siamo avvicinati - racconta Tatiana, una ragazza del gruppo - e abbiamo notato una buca al cui interno c'era questo strano oggetto che abbiamo capito subito essere un ordigno bellico. Qualcuno evidentemente l'aveva già trovato e ne aveva voluto segnalare la presenza con alcuni bastoni e rami.Abbiamo scattato una foto e siamo corsi ad avvisare i carabinieri".

Le forze dell'ordine hanno presidiato il luogo del ritrovamento di quello che sembra essere una bomba da mortaio della seconda guerra mondiale. Spetterà agli artificieri valutare se l'ordigno sia pericoloso o meno e se debba essere fatto brillare.

Non è certo il primo ritrovamento di questo genere nella zona della Valbasca. Non è una casualità la presenza in quell'area dell'ex polveriera.