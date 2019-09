Breve blackout in provincia: persone bloccate in ascensore

Non si conosce ancora la causa del blackout che ha lasciato gli abitanti di alcuni paesi della provincia di Como senza corrente, ma, essendo durato poco, il blackout non ha causato gravi danni. Si registrà però un intervento dei vigili del fuoco a Olgiate Comasco, in un condominio di piazza Italia, per soccorrere persone bloccate in scensore. Ad agosto invece i forti temporali avevano causato grossi guai ai cavi, lasciando diverse abitazioni a lungo senza corrente. Questo precedente ha portato molti cittadini oggi a preoccuparsi, tant'è vero che nell'arco di pochi minuti sono arrivate alla nostra redazione diverse segnalazioni.