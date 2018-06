Binago, paura a scuola: malore per una bambina di 12 anni

Grande paura alla scuola di piazza Vittorio Veneto a Binago: intorno a mezzogiorno una bambina di 12 anni è stata colpita da un malore che è sembrato agli insegnanti e al personale scolastico piuttosto grave. Tanto è vero che l'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco è intervenuta in codice rosso. Non si conoscono, al momento, le cause del malore e le condizioni dell'alunna. Gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi alla ragazzina. Si è presto capito che non c'era nulla da preoccuparsi poiché non si è trattato di un leggero malore. La 12enne è stata portata al pronto soccorso in codice verde.