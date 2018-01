Mariano Comense, bimba ustionata dal pentolino di acqua bollente

Tanta apprensione lunedì sera, 22 gennaio 2018, a Mariano Comense per una bambina di 8 anni rimasta ustionata dal rovesciamento di un pentolino d'acqua bollente. Secondo quanto riferito dalla Provincia la piccola era nella sua casa al momento dell'incidente domestico, in via Tre Venezie, nella frazione di Perticato.

La bimba ha riportato ustioni piuttosto serie alle gambe e alla pancia. Immediatamente è accorsa sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Giussano che ha trasportato d'urgenza la piccola all'ospedale Niguarda di Milano.