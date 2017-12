Un pattino in faccia: bimba di 4 anni soccorsa allo stadio del ghiaccio di Casate

Brutta ferita al viso per una bambina di 4 anni che si è fatta male alla pista del ghiaccio a Casate di via Virgilio.

La piccola stava per entrare sul ghiaccio intorno alle 10.40 di venerdì 29 dicembre 2017 per allenarsi nel pattinaggio artistico quando è avvenuto l'infortunio. La bambina era ancora a bordo pista insieme al papà e alla sorellina: proprio la lama del pattino di quest'ultima ha ferito la piccola di 4 anni. La sorellina, infatti, era in braccio al padre: è scivolata leggermente dalla presa del genitore e ha colpito inavvertitamente al volto con la lama del pattino la bambina di 4 anni, in piedi accanto al papà.

Tanto spavento per la piccola che ha riportato un taglio sotto l'occhio, perdendo molto sangue.

Per soccorrerla è stato richiesto l'intervento del 118. Pochi minuti dopo sono giunte all'impianto sportivo un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un'automedica. Vista la giovanissima età della bimba l'ambulanza l'ha trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove le sono state prestate le cure e le medicazioni necessarie e dove è stata sottoposta ad accertamenti.