Morto Beniamino Mauri di Capiago Intimiano

Non ce l'ha fatta: Beniamino Mauri, 25 anni residente a Capiago Intimiano, è morto lunedì 10 dicembre 2018. Troppo gravi le ferite e le lesioni riportate nell'incidente con la moto avvenuto il giorno prima a Montorfano, intorno alle 8.40 del mattino mentre percorreva la provinciale 28. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Circolo di Varese dove è stato ricoverato in rianimazione. Il suo cuore, però, ha ceduto dopo ore di lotta tra la vita e la morte.

Il ragazzo viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della due ruote ed è caduto rovinosamente.