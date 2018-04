Como, battello si schianta contro la diga: 2 feriti

Il battello Bisbino si è schiantato nella serata di mercoledì 4 aprile 2018 contro la diga foranea di Como.

Due le persone ferite, due passeggeri che si trovavano a bordo, rimaste contuse una al polso e l'altra a una gamba. Uno dei feriti è una donna di 48 anni, dell'altro si sa solo che ha 58 anni. Qui il video dei sanitari al lavoro per soccorrere i feriti.



Ancora non si conoscono le cause e la dinamica dello schianto, dovuto forse a un guasto. Il battello è andato a sbattere contro la diga con la prua riportando un grave danno. E' successo poco prima delle 19.

I passeggeri feriti sono stati soccorsi da un'ambulanza della croce azzurra di Como allertata in codice giallo. Sul posto anche il personale della Navigazione per mettere in sicurezza il battello. Danneggiata, come si vede nelle foto, la diga nel punto in cui è stata colpita dal battello.