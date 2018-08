Lago troppo basso, barca bloccata in acqua a Sant’Agostino: passeggeri soccorsi

Singolare intervento dei vigili del fuoco di Como nel pomeriggio di lunedì 20 agosto 2018 al porticciolo di Sant'Agostino: a causa del livello del lago troppo basso, una barca è rimasta incagliata sulle cime di altre imbarcazioni ormeggiate nella zona del porticciolo. A causa del fondale diventato troppo basso per la siccità di queste settimane che ha fatto calare il livello delle acqua del Lario, le cime delle barche sono diventate un groviglio in cui l'imbarcazione è rimasta incagliata.

E' stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riportare a riva i passeggeri della barca, rimasti bloccati in acqua senza poter scendere a terra.