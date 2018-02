Sgominata la banda del "buco": arresti nella notte a Como e Chiasso

Arresti nella notte tra Como e Chiasso. Grazie alla collaborazione tra guardie di confine, polizia comunale di Chiasso e carabinieri di Como, Abbiategrasso e Cerignola sono state arrestate comunicano che nel corso della notte sono state arrestate 12 persone. Di queste, 5 sono state arrestate in territorio elvetico, mentre altre 5 sono state fermate ad Abbiategrasso e 2 uomini sono stati bloccati mentre transitavano per Como a bordo di un autocarro.

L'obiettivo della banda

Si tratta di cittadini italiani residenti in Italia di età compresa tra i 28 e i 53 anni. In base agli accertamenti d'inchiesta della polizia cantonale finora effettuati, sono componenti di una banda proveniente dal Sud Italia specializzata in furti con la tecnica comunemente definita "del buco". L' obiettivo di questa notte erano i caveaux, contenenti un'ingente refurtiva, di una ditta attiva nella logistica di valori, con sede a Chiasso. G

Gli arresti

Grazie alla collaborazione tra autorità di polizia italiane ed elvetiche, in particolare grazie ai carabinieri di Cerignola, Abbiategrasso e Como, si è potuto agire preventivamente, sventando un colpo minuziosamente pianificato, tramite un'apposita operazione che ha visto attivi sul terreno a ridosso della frontiera polizia cantonale, guardie di confine, polizia comunale di Chiasso e le stesse autorità italiane. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 3 veicoli, uno in Svizzera e due in Italia, risultati rubati. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di tentato furto con scasso. Non si esclude che dagli sviluppi di inchiesta possano emergere ulteriori persone implicate nel progetto criminoso.