Droga sulle banconote: 31enne fermato in dogana a Brogeda

Trasportava banconote impregnate di droga: per questo un 31enne albanese residente in Albania è stato fermato domenica 28 gennaio 2018, verso le 20.30, alla dogana di Brogeda.

L'uomo stava tentanto di entrare in Svizzera a bordo di un'auto con targhe italiane con migliaia di euro altamente contaminati da una non meglio specificata sostanza stupefacente. L'auto è stata fermata per un controllo e perquisita dal Gruppo Specialisti Visite delle Guardie di Confine alla dogana di Chiasso-Brogeda.

Sulla vettura le forze dell'ordine hanno trovato le banconote alla droga e l'uomo è stato fermato. Nei suoi confronti le ipotesi di reato sono infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro.