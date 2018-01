Tavernerio, bimbo di un anno soccorso all’asilo

Paura a Tavernerio nella mattina di mercoledì 17 gennaio 2018: verso le 11.20 un bambino di un anno è infatti stato soccorso da un'ambulanza mentre si trovava all'asilo di via San Bartolomeo a Solzago.

Non si conoscono le cause dell'intervento, ma sono stati vissuti momenti di apprensione vista la giovanissima età del piccolo. L'ambulanza è infatti stata allertata in codice rosso. Sul posto anche l'automedica.

Le sue condizioni fortunatamente non si sono rivelate gravi ed è stato portato all'ospedale Valduce di Como in codice verde per accertamenti.