Bambino ritrovato mezzo nudo in un campo di Capiago Intimiano: indagano i carabinieri

C'è tanta preoccupazione a Capiago Intimiano, soprattutto tra i genitori, dopo che si è diffusa la notizia del ritrovamento nella serata dell'8 novembre 2018 di un bambino di 11 anni in un campo nei pressi di via Serenza. Il piccolo è scomparso improvvisamente dalla palestra di via per Albate intorno alle 18. Dopo mezz'ora il bambino è riuscito a telefonare con il proprio cellulare alla mamma che ha allertato i carabinieri. I militari hanno ritrovato il bambino nel campo con addosso solo i pantaloncini mentre i vestiti mancanti sono stati ritrovati poco distanti nel medesimo campo.

All'indomani è iniziato il tam tam tra i genitori per mettersi in guardia a vicenda dalla presenza di un eventuale pedofilo che potrebbe aggirarsi nella zona. Infatti, stando alle prime informazioni, ancora in corso di verifica da parte dei militari della compagnia di Como, il bambino sarebbe stato avvicinato da un uomo alto, biondo e con i capelli lunghi. La descrizione dell'uomo, come detto, sta girando molto tra i vari gruppi whatsapp dei genitori. L'invito, però, è quello di non creare allarmismi finché non saranno stati verificati tutti i dettagli.

Una cosa è certa, l'episodio non è assolutamente da sottovalutare e proprio per questo i carabinieri stanno lavorando da subito per ricostruire con quanta più precisione possibile l'accaduto cercando di raccogliere il maggior numero di elementi per capire esattamente come il ragazzo sia stato portato via, ma soprattutto chi è stato ad allontanarlo dalla palestra senza essere visto. Ad ogni modo allo stato attuale delle verifiche il bambino non avrebbe subito alcuna violenza. Proprio questo è uno dei dettagli da chiarire: attraverso il tam tam tra genitori, infatti, si stanno distorcendo alcune informazioni e dettagli. Il bambino non è stato colpito alla testa come erroneamente qualcuno sta scrivendo sui social network.