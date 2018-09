Canzo, bambino di 2 anni azzannato da un cane: soccorso dall'elicottero

Paura a Canzo nel primo pomeriggio di giovedì 6 settembre 2018: un bambino di appena 2 anni è stato azzannato da un cane. L'episodio è accaduto in via Vittorio Veneto: il bambino è stato morsicato dall'animale, riportando alcune ferite. Grande lo spavento, soprattuto vista l'età del piccolo, e subito sono stati allertati i soccorsi. A Canzo, in via Veneto, è arrivato l'elicottero del 118 con il personale medico che ha prestato le prime cure al piccolo. Poi si è preferito portarlo comunque in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Lo scorso 7 agosto grande spavento invece a Lurate Caccivio dove due cani sfuggiti al controllo dei proprietari avevano azzannato e ucciso una cagnolina e ferito la padrona che aveva cercato di difenderla.