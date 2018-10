Bambino di 8 anni investito a Mariano Comense

Paura a Mariano Comense per un bambino di 8 anni che è stato investito da un'auto. L'incidente è avvenuto in via Pio XI poco prima delle ore 17.30. Il piccolo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e da un'automedica. Vista la sua età è stato allertato per precauzione anche l'elicottero del 118. Il bambino è rimasto ferito in modo piuttosto serio ma non è in pericolo di vita.