Paura per un bimbo chiuso in casa: pompieri forzano la porta in viale Geno a Como

Attimi di apprensione per un bimbo di 2 anni che per una casualità è rimasto chiuso in casa da solo. Incapace di aprire la porta dall'interno, vista la tenera età, la famiglia ha allertato immediatamente i vigili del fuoco. Per precauzione è intervenuta anche un'ambulanza. I pompieri hanno forzato la porta finestra utilizzando un'autoscala. Una volta introdotti nell'appartamento il bimbo è stato tratto in salvo e di nuovo affidato ai genitori. L'intervento di soccorso non è passato inosservato ai tanti turisti e passanti che transitavano in viale Geno all'altezza del molo di Sant'Agostino. Ad ogni modo, solo tanta paura e apprensione, ma senza alcuna spiacevole conseguenza.