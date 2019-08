Piede incastrato tra corona e pedale della bici: bambino soccorso a Tavernerio

Il piede incastrato nella bicicletta, i tentativi di soccorso da parte di chi stava intorno, ma è subito chiaro che serve l'intervento dei vigili del fuoco. Ecco allora che i pompieri arrivano in via Provinciale a Tavernerio, soccorrono il ragazzino e decidono di far intervenire un'ambulanza per trasportarlo in ospedale. Si è conclusa così la disavventura di un tredicenne della zona che al rientro fra i bamnchi avrà qualcosa da raccontare ai compagni.