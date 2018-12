Bambini bevono dal contenitore di vetro rotto: ambulanze alla scuola di Senna Comasco

Preoccupazione per 5 bambini della scuola elementare di via della Fontana a Senna Comasco. Cinque bambini - quattro femmine di 7 e 8 anni e un maschietto di 8 - sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Azzurra di Como e della Croce Rossa di Montorfano. Ad allertare il 118 è stata una maestra che si è accorta che i bambini avevano bevuto tè caldo da un contenitore di vetro che è risultato essere rotto. La maestra per precauzione, dopo avere appurato quanti bambini e quali avessere bevuto da quel contenitore, ha allertato i soccorsi.

I bambini hanno bevuto dal contenitore portato da una compagna di classe nel quale la mamma aveva messo del tè caldo. I bambini si trovavano in gita fuori dall'istituto quando hanno sorseggiato la bevanda. Al rientro da scuola la maestra premurosa si è accorta che il contenitore era danneggiato. Tutti i bambini non corrono alcun rischio.