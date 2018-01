Binago, cade e sbatte la testa: soccorsa bimba di 1 anno

Tanta paura nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio 2018 a Binago per una bimba di un anno: secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe caduta mentre si trovava nella propria abitazione sbattendo la testa.

Subito i genitori hanno allertato i soccorsi: sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni immediate della bambina e la tenera età hanno però indotto i sanitari a chiedere l'intervento dell'elisoccorso.

La piccola è stata portata all'ospedale di Bergamo: le sue condizioni fortunatamente si sono rivelate meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento. I medici l'hanno trattenuta in osservazione per precauzione, ma non è stato necessario nessun altro intervento. Per lei e per i suoi genitori solo un grande spavento.