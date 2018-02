Bimba di 1 anno chiusa in auto: mobilitazione all'Iperal di Carlazzo

Allarme per una bimba di appena 1 anno chiusa in macchina nel supermercato del centro commerciale Iperal di Carlazzo, in via 5 Alpini. Grande mobilitazione nel pomeriggio di domenica 4 febbraio 2018: tutto è cominciato poco dopo le 16 quando un cittadino svizzero ha notato una bambina chiusa in auto che piangeva.

Notando l'assenza dei genitori, l'uomo si è allarmato allertando subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Menaggio e un'ambulanza della croce azzurra di Porlezza.

Attimi di grande concitazione ma poi tutto si è risolto rapidamente con l'arrivo della madre della piccola: secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna si era allontanata per pochi minuti per rimettere a posto il carrello, lasciando la piccola in auto. Un'assenza brevissima, a quanto pare, che però ha spaventato la bambina che si è messa a piangere. Proprio in quel momento è passato l'uomo che ha fatto la segnalazione che, preoccupato per la piccola e temendo il peggio, ha dato l'allarme.

Fortunatamente la bambina stava bene e non ha avuto bisogno di alcuna cura. Tutto dunque si è risolto per il meglio. Nessun provvedimento è stato preso nei confronti della madre.