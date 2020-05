Monguzzo, agriturismo completamente abusivo nel parco regionale

Un agriturismo completamente abusivo è stato scoperto dai carabinieri della Forestale di Asso all'interno del Parco Regionale della Valle del Lambro, a Monguzzo. SI trattava di una vera e propria azienda agricola che aveva anche predisposto un servizio di vendita e somministrazione di cibo al pubblico. I carabinieri, però, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Como, hanno verificato che l'attività era priva di qualsiasi autorizzazione. Come se non bastasse venivano commessi quotidianamente numerose irregolarità e reati.

Il gestore aveva dato il via, ormai da anni, ad una vera e propria attività non regolarizzata con tanto di allevamento e di locali per la somministrazione di alimenti al pubblico, senza alcun tipo di autorizzazione o permesso all’interno di un’area boschiva. Nel corso degli accertamenti è stata rilevata la presenza di personale impiegato irregolarmente in violazione alla normativa in materia di tutela del lavoro. Le strutture abusive erano caratterizzate anche da una situazione di precarietà dal punto di vista delle condizioni igienico sanitarie, con la presenza di un bagno, sprovvisto di acqua corrente, i cui liquami venivano scaricati e dispersi direttamente nel suolo in assenza di qualunque tipo di autorizzazione. Sul posto è intervenuto anche l’Ufficio Igiene dell’Ats per lo svolgimento dei relativi rilievi e per l’adozione degli adempimenti di competenza dal punto di vista amministrativo.

Infine, i carabinieri hanno accertato anche la presenza di una notevole quantità di rifiuti, anche pericolosi, e di un veicolo in stato di abbandono. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica per le violazioni urbanistico edilizie in area soggetta a vincolo paesaggistico, per l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e per il deturpamento delle bellezze naturali.